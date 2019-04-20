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Очаг возгорания в соборе Парижской Богоматери находился в центральной части крыши около основания шпиля. Об этом сообщил
Версия основана на фото- и видеоматериалах, которые собрали во время пожара.
Полиция выясняет, могли ли неправильно сработать датики пожарной сигнализации.
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Возможной причиной пожара в соборе Парижской Богоматери
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