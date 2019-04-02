Жителя Шацкого осудили за хранение найденных в дупле патронов

Жителя Шацкого района осудили за незаконное хранение патронов. Об этом сообщила
Известно, что боеприпасы мужчина нашел в 2010 году — они лежали в бумажном свертке в дупле дерева.
До 2019 года патроны хранились у нарушителя дома, но в феврале он решил взять их с собой, когда поехал в Сараевский район. Здесь его задержали правоохранители.
В отношении жителя области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчина полностью признал свою вину, его приговорили к полутора годам условного заключения с испытательным сроком в год.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.