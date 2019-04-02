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17:20, 2 апреля 2019 69
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Жителя Шацкого осудили за хранение найденных в дупле патронов

Жителя Шацкого осудили за хранение найденных в дупле патронов

Жителя Шацкого района осудили за незаконное хранение патронов. Об этом сообщила пресс-служба Сараевского райсуда.

Известно, что боеприпасы мужчина нашел в 2010 году — они лежали в бумажном свертке в дупле дерева.

До 2019 года патроны хранились у нарушителя дома, но в феврале он решил взять их с собой, когда поехал в Сараевский район. Здесь его задержали правоохранители.

В отношении жителя области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. Мужчина полностью признал свою вину, его приговорили к полутора годам условного заключения с испытательным сроком в год.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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