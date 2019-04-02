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21:39, 2 апреля 2019 146
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За сутки уровень Оки в Рязани повысился на четыре сантиметра

За сутки уровень Оки в Рязани повысился на четыре сантиметра

За сутки уровень Оки в Рязани повысился на четыре сантиметра. Он составляет 98 сантиметров ниже нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Также уровень воды вырос в районе Касимова (на 18 сантиметров), в реке Гусь (15 сантиметров), в Скопине в реке Верда (9 сантиметров) и в районе села Троица в реке Ранова (на 10 сантиметров)

Снизился уровень воды в поселке городского типа Елатьма в реке Оке (на 7 сантиметров), на реке Мокша (5 сантиметров) и в Проне (13 сантиметров).

Восстановлено движение по понтонному мосту у села Фатьяновка и Троица Спасского района. Переправа работает в штатном режиме.

Временно прекращено движение по двум наплавным мостам через реку через реку Цна у села Ялтуново Шацкого района.


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