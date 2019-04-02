За сутки уровень Оки в Рязани повысился на четыре сантиметра. Он составляет 98 сантиметров ниже нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила
Также уровень воды вырос в районе Касимова (на 18 сантиметров), в реке Гусь (15 сантиметров), в Скопине в реке Верда (9 сантиметров) и в районе села Троица в реке Ранова (на 10 сантиметров)
Снизился уровень воды в поселке городского типа Елатьма в реке Оке (на 7 сантиметров), на реке Мокша (5 сантиметров) и в Проне (13 сантиметров).
Восстановлено движение по понтонному мосту у села Фатьяновка и Троица Спасского района. Переправа работает в штатном режиме.
Временно прекращено движение по двум наплавным мостам через реку через реку Цна у села Ялтуново Шацкого района.