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18:25, 2 апреля 2019 182
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Второклассник из Астрахани отправился в кругосветное путешествие

Второклассник из Астрахани отправился в кругосветное путешествие

Фото: Pixabay.com

Второклассник из Астрахани отправился в кругосветное путешествие. Его нашли через несколько часов, сообщили в региональном УМВД.

Мама мальчика рассказала, что тот пропал, когда она повела младшую дочь в детский сад. Восьмилетний мальчик оставил в комнате записку, в которой рассказал, отправился в кругосветное путешествие.

Ребенка искали несколько групп. Его нашел проезжавший по мосту через Волгу полицейский.

«Оказалось, что накануне после прочтения книги мальчик принял решение обязательно совершить путешествие», — рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Юлия Буланова.

С собой второклассник взял любимые энциклопедии, игрушку, деньги из копилки и банан. Он проехал на трех маршрутках до остановки на улице Анри Барбюса, а дальше пошел пешком.

С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу.


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