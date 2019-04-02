Второклассник из Астрахани отправился в кругосветное путешествие. Его нашли через несколько часов,
Мама мальчика рассказала, что тот пропал, когда она повела младшую дочь в детский сад. Восьмилетний мальчик оставил в комнате записку, в которой рассказал, отправился в кругосветное путешествие.
Ребенка искали несколько групп. Его нашел проезжавший по мосту через Волгу полицейский.
«Оказалось, что накануне после прочтения книги мальчик принял решение обязательно совершить путешествие», — рассказала начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 Юлия Буланова.
С собой второклассник взял любимые энциклопедии, игрушку, деньги из копилки и банан. Он проехал на трех маршрутках до остановки на улице Анри Барбюса, а дальше пошел пешком.
С мальчиком и его матерью провели профилактическую беседу.