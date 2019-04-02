В петербургской военной академии произошел взрыв

Во вторник, 2 апреля, в военной академии имени Можайского в Санкт-Петербурге произошел взрыв. В больницу попали четрые человека, передает «
Предположительно, пострадали курсанты.
По данным источника, взрыв произошел на занятиях в одном из учебных корпусов.
«Возможно, сдетонировал боеприпас», — добавил источник.
Справка:
Военно-космическая академия имени Можайского — один из крупнейших военных вузов России. Его выпускники — офицеры Воздушно-космических сил и других видов и родов ВС, а также федеральных органов исполнительной власти.