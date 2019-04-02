В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый баллончик. В больницу попали девять детей,
Следователи опрашивают учеников и преподавателей. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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В Великом Новгороде ученик распылил в школе перцовый баллончик. В больницу попали девять детей,
Следователи опрашивают учеников и преподавателей. По результатам проверки примут процессуальное решение.
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