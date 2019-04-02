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14:26, 2 апреля 2019 314
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В Шацком районе мужчина сломал руку своей матери и угрожал ей убийством

В Шацком районе мужчина сломал руку своей матери и угрожал ей убийством

Фото: Pixabay.com

Шацкий районный суд вынес приговор мужчине 1985 года рождения за угрозу убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью матери. Об этом пишет ИД «Пресса».

В декабре 2018 года подсудимый с братом пили спиртное в своем доме. Между ними произошла ссора. Мать, испугавшись, что они начнут драться, встала между ними.

В ответ один из сыновей схватил металлический лом, замахнулся на мать и крикнул, что если она не уйдет, то он ее убьет. Потом сын несколько раз ударил мать по руке. Медицинская экспертиза установила закрытый перелом руки.

Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год и шесть месяцев условно.


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