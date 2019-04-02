В Шацком районе мужчина сломал руку своей матери и угрожал ей убийством

Шацкий районный суд вынес приговор мужчине 1985 года рождения за угрозу убийством и причинение средней тяжести вреда здоровью матери. Об этом пишет ИД «
В декабре 2018 года подсудимый с братом пили спиртное в своем доме. Между ними произошла ссора. Мать, испугавшись, что они начнут драться, встала между ними.
В ответ один из сыновей схватил металлический лом, замахнулся на мать и крикнул, что если она не уйдет, то он ее убьет. Потом сын несколько раз ударил мать по руке. Медицинская экспертиза установила закрытый перелом руки.
Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год и шесть месяцев условно.