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14:51, 2 апреля 2019 253
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В Рязани обучат юных экскурсоводов и откроют свой волонтерский отряд

В Рязани обучат юных экскурсоводов и откроют свой волонтерский отряд

В Рязани на базе регионального центра детско-юношеского туризма и краеведения начнет работать школа экскурсоводов. Об этом рассказал руководитель проекта Владимир Денисов на пресс-конференции в Доме печати, во вторник, 2 апреля.

Открытие школы — это часть реализации проекта по развитию регионального туризма. Занятия будут проходить бесплатно в течение года. По окончании обучения выпускник получит сертификат.

«Занятия для рязанских школьников начнутся уже 4 апреля и будут проходить на базе Рязанского кремля, библиотеки имени Горького и информационного аналитического центра. Преподавателями выступят ведущие историки, архелологи, актеры, и культурологи области», — отметил Денисов.

Параллельно для рязанских школьников стартует очередной этап конкурса школьных экскурсий «Времен связующая нить». В нем поучаствовали 120 человек из 12 районов области. Участники посетят исторические места Рязани, Касимова, Спасска, Скопина, Михайлова и других городов, и поселков региона.

Кроме того, при школе экскурсоводов появится собственный волонтерский отряд. Ребята, которые будут в нем, поучаствуют в организации второго Международного форума древних городов, и проекта «Рязань — новогодняя столица 2020 года».


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