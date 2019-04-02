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17:18, 2 апреля 2019 94
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В Рязани ищут очевидцев двух аварий с пострадавшими

В Рязани ищут очевидцев двух аварий с пострадавшими

В Рязани ищут очевидцев двух аварий с пострадавшими. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

17 октября 2018 года, примерно в 0:05, на Куйбышевское шоссе напротив дома 31Д 51-летний Рязанец за рулем «Range Rover» cбил 64-летнюю женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП она получила травмы.

24 мая 2017 года, примерно в 17:35, на 198 километре трассы «Урал» 45-летний местный житель, управляя автомобилем «Нyunday Solaris», столкнулся с мотоциклом «Honda», за рулем которого был 42-летний житель области.

В аварии водитель мотоцикла получил травмы.

Очевидцев просят обратиться по адресу: улица Фирсова, дом №12, корпус 1 или по телефонам 29-74-99, 44-46-08.


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