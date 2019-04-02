В Пронском районе насмерть сбили беременную лосиху. Об этом
Очевидец рассказал, что животное у села Елшино сбил микроавтобус Fiat ночью в понедельник, 1 апреля.
«Уже слегка рассвело, когда я заметил неподвижное животное. Это был мертвый лось, лежащий на обочине. Было видно, что он вышел на встречную полосу и на ночной трассе водитель его просто не заметил, — пояснил мужчина. — Вероятно, что после столкновения он и вышел посмотреть, кого же все-таки сбил, включив «аварийку».
По словам главного ветврача Виктора Жарикова, лосиха должна была родить через два месяца.
Старший инспектор отдела госконтроля за животным миром областного министерства природоохраны Сергей Чернухин уточнил, что возле Елшина лоси регулярно переходят через дорогу. В этом месте животные уже погибали под колесами машин.
Напомним, в середине марта житель Кадома несколько раз