В Москве утвердили названия новых станций метро

Во вторник, 2 апреля, власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена. Об этом сообщил
Строящимся в настоящее время станциям присвоили «имена» — «Коммунарка», «Мневники», «Карaмышевская» и «Внуково».
«Коммунарка» — будущая конечная точка Сокольнической линии, ее планируется открыть в 2019 году в составе участка «Саларьево — Коммунарка».
«Мневники» и «Кармышевская» — строящиеся станции Большой кольцевой линии, станция «Внуково» Калининско-Солнцевской линии пока находится на стадии проектирования.