Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:32, 2 апреля 2019 155
 0    0

В Москве утвердили названия новых станций метро

В Москве утвердили названия новых станций метро

Во вторник, 2 апреля, власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена. Об этом сообщил сайт столичного мэра.

Строящимся в настоящее время станциям присвоили «имена» — «Коммунарка», «Мневники», «Карaмышевская» и «Внуково».

«Коммунарка» — будущая конечная точка Сокольнической линии, ее планируется открыть в 2019 году в составе участка «Саларьево — Коммунарка».

«Мневники» и «Кармышевская» — строящиеся станции Большой кольцевой линии, станция «Внуково» Калининско-Солнцевской линии пока находится на стадии проектирования.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
7 часов назад
Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Что такое компрессионный трикотаж и зачем он нужен в гардеробе каждого современного человека?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 36 439
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 8
18:31, 30 марта 2019 27 096
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 10
15:58, 20 марта 2019 22 826
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
20:03, 31 марта 2019 18 128
На Бали погибла россиянка 1
11:49, 24 марта 2019 17 008
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум