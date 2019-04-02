Суд вынес приговор убийце рязанца, заступившегося за женщину

Суд вынес приговор жителю Сасовского района, который убил собутыльника. Об этом сообщил
Известно, что ранее 57-летнего мужчину уже судили.
В декабре 2018 года рецидивист поссорился с собутыльником из-за того, что сожительница последнего неоднократно просила прекратить застолье. Гость стал оскорблять женщину, и хозяин квартиры ударил его по лицу.
После этого злоумышленник схватил кухонный нож и ударил знакомого в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к десяти годам в колонии строгого режима.