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10:10, 2 апреля 2019 696
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Суд вынес приговор убийце рязанца, заступившегося за женщину

Суд вынес приговор убийце рязанца, заступившегося за женщину

Суд вынес приговор жителю Сасовского района, который убил собутыльника. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что ранее 57-летнего мужчину уже судили.

В декабре 2018 года рецидивист поссорился с собутыльником из-за того, что сожительница последнего неоднократно просила прекратить застолье. Гость стал оскорблять женщину, и хозяин квартиры ударил его по лицу.

После этого злоумышленник схватил кухонный нож и ударил знакомого в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Его признали виновным и приговорили к десяти годам в колонии строгого режима.


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