Рязанские врачи спасли девочке детородную функцию

В рязанской ОДКБ девочке спасли детородную функцию. Об этом во вторник, 2 апреля,
12-летняя рязанка попала в больницу с острой болью в животе и рвотой.
УЗИ-исследование не выявило полной картины заболевания, поэтому медики решили осмотреть внутренние органы через небольшое отверстие.
Заведующий детским хирургическим отделением Роман Попов рассказал, что во время лапароскопической диагностики у пациентки обнаружили перекрут кисты яичника.
«Это патология придатков, которая развивается при перевороте связок, фиксирующих яичник. Поздняя диагностика заболевания отрицательно сказывается на детородной функции. — пояснил он. — Мы провели деторсию придатков, иными словами, раскручивание».
Операцию провели через небольшие разрезы.
«Ранее мы не могли широко использовать этот метод, однако теперь перечень заболеваний расширился. Это стало возможным с появлением в штате хирурга с высшей категорией, — уточнила главврач Инна Лебедева. — В ближайшее время малоинвазивным вмешательствам планируется обучить и молодых хирургов больницы».
На прошлой неделе с помощью лапаросокпических операций помогли еще двум детям: одному удалили аппендицит, другому провели диагностику органов малого таза.
Пациентов уже отправили домой.