Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:26, 2 апреля 2019 719
 0    0

Рязанские врачи спасли девочке детородную функцию

Рязанские врачи спасли девочке детородную функцию

Фото: Pixabay.com

В рязанской ОДКБ девочке спасли детородную функцию. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в региональном минздраве.

12-летняя рязанка попала в больницу с острой болью в животе и рвотой.

УЗИ-исследование не выявило полной картины заболевания, поэтому медики решили осмотреть внутренние органы через небольшое отверстие.

Заведующий детским хирургическим отделением Роман Попов рассказал, что во время лапароскопической диагностики у пациентки обнаружили перекрут кисты яичника.

«Это патология придатков, которая развивается при перевороте связок, фиксирующих яичник. Поздняя диагностика заболевания отрицательно сказывается на детородной функции. — пояснил он. — Мы провели деторсию придатков, иными словами, раскручивание».

Операцию провели через небольшие разрезы.

«Ранее мы не могли широко использовать этот метод, однако теперь перечень заболеваний расширился. Это стало возможным с появлением в штате хирурга с высшей категорией, — уточнила главврач Инна Лебедева. — В ближайшее время малоинвазивным вмешательствам планируется обучить и молодых хирургов больницы».

На прошлой неделе с помощью лапаросокпических операций помогли еще двум детям: одному удалили аппендицит, другому провели диагностику органов малого таза.

Пациентов уже отправили домой.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Must have. Почему компрессионный трикотаж необходим во время поездок и летних прогулок

Что такое компрессионный трикотаж и зачем он нужен в гардеробе каждого современного человека?

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 34 898
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 8
18:31, 30 марта 2019 26 753
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 10
15:58, 20 марта 2019 22 752
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
11:49, 24 марта 2019 16 978
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
22:04, 21 марта 2019 16 653
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум