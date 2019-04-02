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15:43, 2 апреля 2019 143
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Рязанец домогался дочери знакомых, пустивших его переночевать

Рязанец домогался дочери знакомых, пустивших его переночевать

34-летний житель Рязанской области домогался дочери знакомых, пустивших его переночевать. В отношении него возбудили дело по пункту «б» части 4 статьи 132, сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, подозреваемый в начале февраля текущего года, оставшись ночевать в гостях у знакомых, «совершил противоправные действия, посягающие на половую неприкосновенность 11-летней дочери хозяев дома».

Мужчину заключили под стражу. Ему назначили судебные экспертизы для оценки психического статуса.

Расследование уголовного дела продолжается.


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