Уроженцу Рязани, поселившемуся в крымской пещере, нашли жилье

Оставшемуся без квартиры и документов уроженец Рязани Анатолий Геращенко, который поселился в пещере под Севастополем, нашли жилье. Об этом пишет портал
Отмечается, что на попечение 78-летнего пенсионера взяла пара с тремя детьми из Макеевки и поселила в ТСО в районе Казачьей бухты.
По словам волонтеров «Сердце Севастополя» мужчину приняли «как родного», так как ранее семья потеряла дедушек в конфликте в Донбассе.
«За жилье и еду Анатолий не платит, однако некоторое время назад он пытался вернуться в пещеру: считал, что не достоин внимания и заботы», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ближайшее время добровольцы планируют восстановить паспорт, который у мужчины украли наркоманы.
Напомним,
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