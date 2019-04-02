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16:05, 2 апреля 2019 1 049
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Уроженцу Рязани, поселившемуся в крымской пещере, нашли жилье

Уроженцу Рязани, поселившемуся в крымской пещере, нашли жилье

Оставшемуся без квартиры и документов уроженец Рязани Анатолий Геращенко, который поселился в пещере под Севастополем, нашли жилье. Об этом пишет портал news.sevas.com.

Отмечается, что на попечение 78-летнего пенсионера взяла пара с тремя детьми из Макеевки и поселила в ТСО в районе Казачьей бухты.

По словам волонтеров «Сердце Севастополя» мужчину приняли «как родного», так как ранее семья потеряла дедушек в конфликте в Донбассе.

«За жилье и еду Анатолий не платит, однако некоторое время назад он пытался вернуться в пещеру: считал, что не достоин внимания и заботы», — говорится в сообщении.

Кроме того, в ближайшее время добровольцы планируют восстановить паспорт, который у мужчины украли наркоманы.

Напомним, Геращенко переехал в Крым в 1950-х годах. Большую часть жизни он работал инженером в конструкторском бюро «Таврида» и занимался опреснением воды для кораблей и подводных лодок.

Фото news.sevas.com.


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