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11:58, 2 апреля 2019 204
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Рязанцев пригласили на бесплатную консультацию к диетологу

Рязанцев пригласили на бесплатную консультацию к диетологу

Фото: Pixabay.com

Рязанцев пригласили на бесплатную консультацию к диетологу. Прием ведет врач Центра здоровья поликлиники ОКБ Светлана Арканова, сообщили в региональном минздраве.

Горожанам за две минуты проведут биоимпедансное исследование, которое позволит определить точный индекс массы тела, соотношение жировой и скелетно-мышечной массы, а также интенсивность обмена веществ. Диетолог определит проблемы пациента и подберет варианты коррекции.

Записаться на обследование можно по телефону: 36-95-00 или в кабинете №103 на первом этаже поликлиники.

Прием по полису ОМС раз в год проводят бесплатно.


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