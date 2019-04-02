Рязанцев пригласили на бесплатную консультацию к диетологу. Прием ведет врач Центра здоровья поликлиники ОКБ Светлана Арканова,
Горожанам за две минуты проведут биоимпедансное исследование, которое позволит определить точный индекс массы тела, соотношение жировой и скелетно-мышечной массы, а также интенсивность обмена веществ. Диетолог определит проблемы пациента и подберет варианты коррекции.
Записаться на обследование можно по телефону: 36-95-00 или в кабинете №103 на первом этаже поликлиники.
Прием по полису ОМС раз в год проводят бесплатно.