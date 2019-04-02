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13:52, 2 апреля 2019 481
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Рязанцев предупредили об усилении ветра

Рязанцев предупредили об усилении ветра

Фото: Pixabay.com

Рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. Во вторник, 2 апреля, в регионе ожидается усиление северного ветра. Местами его порывы будут достигать 17 метров в секунду.

По данным синоптиков, днем воздух прогреется до +9 градусов.


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