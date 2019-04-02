«Рельеф-Центр» поздравил победителей НХЛ в Рязани

В воскресенье, 31 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» прошла церемония закрытия VIII сезона Ночной хоккейной лиги в Рязанской области.
В этот день состоялись сразу два финальных матча — среди команд в «Лиге Надежды» и «40+". Увидеть борьбу хоккеистов собрались три тысячи зрителей.
Помимо главных спортивных событий гостей ждали автограф сессия с участием звезд отечественного хоккея, живая музыка и фотозона, большое ледовое шоу и розыгрыш призов.
В «Лиге надежды» на финальной игре встретились команды «РВВДКУ» и «Автоимпорт М». За титул чемпионов в группе «40+" сражались «Восход СУ-2» и «Автоимпорт». В обоих матчах победу одержали «Автоимпорты», всухую обыграв лидеров и фаворитов сезона.
Участие в торжественной церемонии закрытия и вручении призов командам-победителям принял коммерческий директор «Рельеф-Центра» Павел Голубев. На протяжении нескольких лет компания является официальным партнером Ночной хоккейной лиги в Рязанской области и оказывает организаторам поддержку в проведении игр и популяризации спорта среди жителей региона.