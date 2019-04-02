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9:51, 2 апреля 2019 614
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Рабочий из Рыбновского района предстанет перед судом за убийство нанимателя и поджог его дома

Рабочий из Рыбновского района предстанет перед судом за убийство нанимателя и поджог его дома

В Рязанской области перед судом предстанет рабочий, который убил своего нанимателя. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Известно, что в мае 2017 года 31-летний мужчина трудился на производственной базе в Рыбновском районе. Для поездки на родину ему требовались деньги, которые он решил попросить у своего работодателя. Однако тот отказал.

В июне этого же года злоумышленник проник в дом нанимателя, напал на него и столкнул со второго этажа на лестницу. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Открыть ящик с деньгами рабочий не смог, поэтому он забрал лежащие на столе восемь тысяч рублей, поджег дом и скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по пункту «в» части 4 статьи 162, пункту «з» части 2 статьи 105, части 2 статьи 167 УК РФ. С обвинительным заключением дела передали в суд для рассмотрения по существу.


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