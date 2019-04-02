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11:20, 2 апреля 2019 560
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«Птички счастья». В Рязани наградили победителей конкурса «Мой пернатый друг»

«Птички счастья». В Рязани наградили победителей конкурса «Мой пернатый друг»

В понедельник, 1 апреля, в Рязани наградили победителей областного конкурса «Мой пернатый друг», который прошел при поддержке регионального общественного фонда объединения и поддержки лиц с ограниченной трудоспособностью «ОПЛОТ».

Победителей поздравила глава Рязани Юлия Рокотянская. Она также поблагодарила коллектив общественного фонда «ОПЛОТ» и педагогов центра творчества «Стрекоза» за работу с детьми.

«Наши дети гениальные и талантливые. Сегодня у ребят получились птички счастья. Ваши поделки выполнены с фантазией, у каждой птицы своя изюминка, — сказала Рокотянская. — Я благодарю вас за творчество, которое вы дарите нам, вашим родителям, педагогам, вкладывая в каждую поделку частичку своей души. Мы бываем в командировках в других городах или странах, и я буду рада представлять там творчество рязанских детей, это большая гордость и честь».

Воспитанникам центра «Стрекоза» и сотрудникам фонда «ОПЛОТ» вручили награды, а после этого для победителей конкурса организовали мастер-класс по росписи деревянных фигурок птиц.


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