После эвакуации из-за задымления в рязанской школе нашли нарушения пожарной безопасности

Выяснилось, что в кабинете №29 на втором этаже здания замкнуло электропроводку. Напомним,
Проверка показала следующие нарушения в школе:
- внутренняя дверь тамбура лестничной клетки, расположенной в крыле библиотеки, со стороны улицы закрыта на засов;
- на первом этаже в тамбурах, расположенных около лестничной клетки рядом с библиотекой, тамбуре напротив центрального входа, тамбуре около малого зала размещены хозяйственный инвентарь, мусорные контейнеры;
- на втором этаже одна сторона двухстворчатой двери забита гвоздями.
В отношении директора возбудили два дела об административном правонарушении по части 4 статьи 20.4 КоАП РФ, виновных оштрафовали.
Напомним, Николай Любимов