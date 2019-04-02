Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:06, 2 апреля 2019 626
 0    0

После эвакуации из-за задымления в рязанской школе нашли нарушения пожарной безопасности

После эвакуации из-за задымления в рязанской школе нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура нашла нарушения пожарной безопасности в школе №63. Проверку организовали после того, как 5 марта учеников эвакуировали из-за задымления.

Выяснилось, что в кабинете №29 на втором этаже здания замкнуло электропроводку. Напомним, за 15 минут из учебного заведения вывели 700 человек.

Проверка показала следующие нарушения в школе:

  • внутренняя дверь тамбура лестничной клетки, расположенной в крыле библиотеки, со стороны улицы закрыта на засов;
  • на первом этаже в тамбурах, расположенных около лестничной клетки рядом с библиотекой, тамбуре напротив центрального входа, тамбуре около малого зала размещены хозяйственный инвентарь, мусорные контейнеры;
  • на втором этаже одна сторона двухстворчатой двери забита гвоздями.

В отношении директора возбудили два дела об административном правонарушении по части 4 статьи 20.4 КоАП РФ, виновных оштрафовали.

Напомним, Николай Любимов заявил, что администрации школ должны строго выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности детей в школах.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
Wiki
23 часа назад
«А я вам еще позвоню». За кого RZN.info принимают рязанцы, набирающие номер редакции

«А я вам еще позвоню». За кого RZN.info принимают рязанцы, набирающие номер редакции

Иногда таинственные собеседники спрашивают, можем ли заточить им ножи или предоставить… гипнотизера!

Популярное
Комментируемое
Новое
17:36, 30 марта 2019 35 671
К зданию рязанской мэрии привезли гроб с телом женщины. Фото 8
18:31, 30 марта 2019 26 926
Мэрия отреагировала на информацию о гробе, который привезли к зданию горадминистрации 10
15:58, 20 марта 2019 22 783
Ведущий детский хирург рязанской больницы уволилась по собственному желанию 6
11:49, 24 марта 2019 16 995
Отец Юлии Началовой рассказал о письме внучки своей матери
22:04, 21 марта 2019 16 669
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Все новости
Голосования

Считаете ли вы необходимым сократить время в пути поезда Рязань-Москва до 1 часа?

Окончание опроса: 8.04.2019
Архив голосований
Форум