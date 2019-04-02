Пермские кардиохирурги проконсультировали в Рязани детей с пороками сердца. Сотрудники Федерального сердечно-сосудистого центра приезжают в ОДБК дважды в год,
«Если в нашем регионе рождается ребенок с патологией сердца, то совместно с коллегами из пензенского Федерального сердечно-сосудистого центра наши специалисты решают вопрос об оперативном вмешательстве, — пояснила главврач Инна Лебедева, — Это происходит во время вот таких выездных консультаций».
Она добавила, что в экстренных случаях пациентов транспортируют ребенка на операцию. Затем ребенка оставляют под контролем врачей.
Пензенские медики осмотрели уже прооперированных детей или тех, кто ждет решения врачей.
Заведующий отделением кардиохирургии Федерального сердечно-сосудистого центра Алексей Черногривов отметил, что пациенты с каждым годом «молодеют».
«На консультациях почти не бывает подростков, у которых впервые выявлена патология сердца. Это связано с высоким уровнем диагностики пороков развития сердца в Рязанской области, — объяснил он. — Сердечную патологию выявляют либо до рождения ребенка, либо в младенчестве. К подростковому возрасту большинству из этих детей уже провели операцию».
Фото рязанского