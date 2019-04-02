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17:01, 2 апреля 2019 150
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Пермские кардиохирурги проконсультировали в Рязани детей с пороками сердца

Пермские кардиохирурги проконсультировали в Рязани детей с пороками сердца

Пермские кардиохирурги проконсультировали в Рязани детей с пороками сердца. Сотрудники Федерального сердечно-сосудистого центра приезжают в ОДБК дважды в год, сообщили в региональном минздраве.

«Если в нашем регионе рождается ребенок с патологией сердца, то совместно с коллегами из пензенского Федерального сердечно-сосудистого центра наши специалисты решают вопрос об оперативном вмешательстве, — пояснила главврач Инна Лебедева, — Это происходит во время вот таких выездных консультаций».

Она добавила, что в экстренных случаях пациентов транспортируют ребенка на операцию. Затем ребенка оставляют под контролем врачей.

Пензенские медики осмотрели уже прооперированных детей или тех, кто ждет решения врачей.

Заведующий отделением кардиохирургии Федерального сердечно-сосудистого центра Алексей Черногривов отметил, что пациенты с каждым годом «молодеют».

«На консультациях почти не бывает подростков, у которых впервые выявлена патология сердца. Это связано с высоким уровнем диагностики пороков развития сердца в Рязанской области, — объяснил он. — Сердечную патологию выявляют либо до рождения ребенка, либо в младенчестве. К подростковому возрасту большинству из этих детей уже провели операцию».

Фото рязанского минздрава


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