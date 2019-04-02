Минфин предложил ввести новые налоги

Минфин разработал проект изменений в Налоговый кодекс. Об этом пишет «
Министерство предложило ввести пять новых пунктов, по которым будет происходить выплата налогов.
- Экологический налог,
- утилизационный сбор,
- сбор с пользователей автодорог,
- налог с операторов связи,
- гостиничный сбор.
Напрямую все эти пункты касаются только предпринимателей, но рост налогов отразится на итоговой цене их продуктов, уверены эксперты.
Бизнес, полагая, что такой шаг приведет к серьезным убыткам, обратился к Владимиру Путину с просьбой внимательнее рассмотреть проект.
Как пишет издание, законопроект готовился больше года.