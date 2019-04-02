Голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В понедельник, 1 апреля, пользователи «ВКонтакте» сообщили о том, что голосовые сообщения оказались в открытом доступе. Об этом пишет РИА
К голосовым сообщениям можно было получить доступ в разделе «Документы». Сообщения находились по поиску «audiocomment.3gp».
Администрация сайта прокомментировала ситуацию.
«Уязвимости во „ВКонтакте“ нет — все голосовые сообщения в приложении „ВКонтакте“ защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ. „ВКонтакте“ не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений», — заверил представитель компании.
По данным соцсети, в раздел «Документы» попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения.