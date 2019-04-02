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9:12, 2 апреля 2019 217
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Голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

Голосовые сообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В понедельник, 1 апреля, пользователи «ВКонтакте» сообщили о том, что голосовые сообщения оказались в открытом доступе. Об этом пишет РИА Новости.

К голосовым сообщениям можно было получить доступ в разделе «Документы». Сообщения находились по поиску «audiocomment.3gp».

Администрация сайта прокомментировала ситуацию.

«Уязвимости во „ВКонтакте“ нет — все голосовые сообщения в приложении „ВКонтакте“ защищены. Никто, кроме самих участников переписки, не сможет получить к ним доступ. „ВКонтакте“ не использует файлы формата audiocomment.3gp для голосовых сообщений», — заверил представитель компании.

По данным соцсети, в раздел «Документы» попала часть аудиосообщений, которые пользователи загружали через сторонние неофициальные приложения.


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