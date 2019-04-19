Во Владимирской области загорелся крупнейший мусорный полигон. Фото

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В пятницу, 19 апреля, около 5:30 во Владимирской области загорелся Марьинский мусорный полигон, который считается самым большим в регионе. Об этом сообщает «
По предварительной информации, площадь пожара составила около 600 квадратных метров.
На полигоне также работают сотрудники департамента природопользования администрации Владимирской области.
По словам директора полигона, пожар не повлиял на работу свалки, связанной с приемом мусора.
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