Во Владимире драка у фонтана закончилась удалением почки и тюрьмой

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Во Владимире местный житель получил два года лишения свободы за драку около фонтана. Об этом пишет «
Случай произошел 12 августа 2018 года. Осужденный с компанией приятелей выпивал на территории неработающего фонтана на улице Северной.
Между мужчинами начался конфликт, переросший в драку. Потерпевший ударил обвиняемого по голове несколько раз и почувствовал резкую боль в пояснице.
Оказалось, осужденный ударил потерпевшего ножом.
Сообщив об этом остальным присутствовавшим, он попросил вызвать «скорую» и ушел в неизвестном направлении.
Приехавшие на место преступления врачи обнаружили у пострадавшего несколько резаных и одну колото-резаную рану в поясничной области слева. Была повреждена левая почка, которую пришлось удалить.
Осужденный вину свою признал полностью. Ему назначили два года в колонии общего режима.
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