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14:09, 19 апреля 2019 241
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Во Владимире драка у фонтана закончилась удалением почки и тюрьмой

Во Владимире драка у фонтана закончилась удалением почки и тюрьмой

Во Владимире местный житель получил два года лишения свободы за драку около фонтана. Об этом пишет «Молва».

Случай произошел 12 августа 2018 года. Осужденный с компанией приятелей выпивал на территории неработающего фонтана на улице Северной.

Между мужчинами начался конфликт, переросший в драку. Потерпевший ударил обвиняемого по голове несколько раз и почувствовал резкую боль в пояснице.

Оказалось, осужденный ударил потерпевшего ножом.

Сообщив об этом остальным присутствовавшим, он попросил вызвать «скорую» и ушел в неизвестном направлении.

Приехавшие на место преступления врачи обнаружили у пострадавшего несколько резаных и одну колото-резаную рану в поясничной области слева. Была повреждена левая почка, которую пришлось удалить.

Осужденный вину свою признал полностью. Ему назначили два года в колонии общего режима.


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