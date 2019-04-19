«Весна в природе и весна духовная». Митрополит Марк сфотографировал Рязанский кремль

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Рязанская епархия поделилась в Instagram снимками митрополита Марка. Владыка сфотографировал преобразившийся с теплом Рязанский кремль.
«Весна в природе и весна духовная», — так написали о серии «апрельских» фотографий в Instagram.
Ранее на сайте епархии публиковали снимки, сделанные митрополитом в Касимове в
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Компания МТС провела анализ покупательских предпочтений.