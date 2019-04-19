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10:39, 19 апреля 2019 262
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В Югре ребенок погиб в детсаду, просунув голову в ограждение решетки

В Югре ребенок погиб в детсаду, просунув голову в ограждение решетки

В детском саду Нягани Ханты-Мансиийского автономного округа ребенок погиб после того, как просунул голову в ограждение игровой площадки. Он не смог самостоятельно выбраться, сообщили в местном следкоме.

Это случай произошел в четверг, 18 апреля. Во время прогулки на игровой площадке четырехлетний ребенок просунул голову между двумя частями ограждения деревянной конструкции. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, медикам не удалось спасти пациента.

По предварительным данным, малыш умер от асфиксии.

На воспитателя детсада завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Местная администрация поручила проверить все детские и спортивные площадки в городе.

Фото с сайта СУ СКР Югры


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