В Югре ребенок погиб в детсаду, просунув голову в ограждение решетки

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В детском саду Нягани Ханты-Мансиийского автономного округа ребенок погиб после того, как просунул голову в ограждение игровой площадки. Он не смог самостоятельно выбраться,
Это случай произошел в четверг, 18 апреля. Во время прогулки на игровой площадке четырехлетний ребенок просунул голову между двумя частями ограждения деревянной конструкции. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, медикам не удалось спасти пациента.
По предварительным данным, малыш умер от асфиксии.
На воспитателя детсада завели уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Местная администрация
Фото с
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