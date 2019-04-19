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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Якутии завели дело после массового отравления в столовой. Об этом
В четверг, 18 апреля, в больницу обратились девять учеников Мюрюнской юношеской гимназии имени Алексеева. Позже госпитализировали еще двоих. Самый младший из школьников учится в шестом классе.
Все дети жалуются на головную боль, рвоту и диарею. Медики диагностировали пищевую токсикоинфекцию неясной этиологии.
Школьники рассказали, что накануне обедали в столовой гимназии.
Следователи завели уголовное дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).Они осмотрели столовую, изъяли журналы дневного рациона, а также образцы пищи.
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