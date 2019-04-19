В ухоловском селе бобр укусил женщину

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Фото: Pixabay.com
В ухоловском селе бобр Смолеевка укусил женщину. Ее муж зарубил животное лопатой, сообщило издательство «
Поздно вечером рязанка возвращалась от соседки с трехлитровой банкой молока. На одной из центральных улиц села он заметила движение. Женщина подумала, что это котенок и подошла поближе. Испугавшись бобра, она споткнулась и упала. В этот момент животное укусило ее за ногу.
На крики прибежал муж рязанки. Он убил бобра.
Животное достигало в длину 1 метра и 20 сантиметров и весило 30 килограммов.
«Мы предполагаем, что кто-то из местных охотников поймал его и поместил у себя в сарае или каком-то другом подсобном помещении. Но бобер прогрыз себе дорогу на свободу. Видимо, в тот злосчастный момент я и оказалась у него на пути на свою беду», — рассказала пострадавшая.
Ей наложили повязку, сделали противовоспалительные и противовирусные уколы. Женщина передвигается по дому с помощью ходунков.
Ветеринары провели экспертизу и выяснили, что бобр не болел бешенством,
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