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10:07, 19 апреля 2019 453
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В ухоловском селе бобр укусил женщину

В ухоловском селе бобр укусил женщину

Фото: Pixabay.com

В ухоловском селе бобр Смолеевка укусил женщину. Ее муж зарубил животное лопатой, сообщило издательство «Пресса».

Поздно вечером рязанка возвращалась от соседки с трехлитровой банкой молока. На одной из центральных улиц села он заметила движение. Женщина подумала, что это котенок и подошла поближе. Испугавшись бобра, она споткнулась и упала. В этот момент животное укусило ее за ногу.

На крики прибежал муж рязанки. Он убил бобра.

Животное достигало в длину 1 метра и 20 сантиметров и весило 30 килограммов.

«Мы предполагаем, что кто-то из местных охотников поймал его и поместил у себя в сарае или каком-то другом подсобном помещении. Но бобер прогрыз себе дорогу на свободу. Видимо, в тот злосчастный момент я и оказалась у него на пути на свою беду», — рассказала пострадавшая.

Ей наложили повязку, сделали противовоспалительные и противовирусные уколы. Женщина передвигается по дому с помощью ходунков.

Ветеринары провели экспертизу и выяснили, что бобр не болел бешенством,


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