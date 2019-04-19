В Туле сбили мужчину на скутере. Фото

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В пятницу, 19 апреля, в Туле на перекрестке улиц Циолковского и Николая Руднева столкнулись Nissan Almera и скутер. В аварии пострадал водитель скутера, сообщила «
По словам водителя легковушки, скутерист «неожиданно вырулил откуда-то слева». Он предположил, что мужчина хотел повернуть на улицу Циолковского. Скутерист врезался в левое переднее крыло автомобиля.
По предварительной информации, пострадавшего госпитализировали с переломами ног.
Полиция выясняет подробности произошедшего.
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