В Туле появятся скамейки с подогревом и USB-выходом

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В Туле на площади перед Главпочтамтом появятся 3D часы и скамейки с подогревом и USB-выходом. Об этом сообщили «
Это пространство стало победителем в голосовании туляков по программе «Формирование комфортной городской среды».
На площади также заменят плитку, установят освещение и озеленят ее.
Стоимость работ оценили в почти 34 млн рублей.
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