В Тульской области назначили нового начальника ГИБДД

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Тульской области назначили нового начальника управления ГИБДД по региону. Им стал Вячеслав Лопатников, сообщила
Ранее он возглавлял Госавтоинспекцию Брянской области.
Начальник тульского УМВД Сергей Галкин выразил уверенность, что новый руководитель «успешно справится со всеми поставленными задачами».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский онкодиспансер закупит томографы для диагностики рака груди
|
cледующая новость →Куда пойти в выходные? Афиша RZN.info на 20-21 апреля
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.