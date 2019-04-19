В Тамбовской области нашли крупную партию поддельных костюмов «Найк» и «Адидас»

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В Мордовском районе продавали поддельные костюмы с наименованиями известных брендов. Об этом сообщила
Контрафакт нашли в одном из местных магазинов. Всего полиция изъяла 110 товаров, среди которых спорткостюмы, обувь, головные уборы.
Вещи направили на специальное исследование.
Предпринимателя привлекли к ответственности.
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