В субботу в Рязанской области потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды

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В субботу, 20 апреля, в Рязанской области потеплеет до +16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер ночью переменных направлений 0-5 метров в секунду, днем юго-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью -4, +1 градус, днем+11, +16 градусов.
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