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12:20, 19 апреля 2019 271
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В Старожиловском районе пьяный гость угнал у жены собутыльника машину

В Старожиловском районе пьяный гость угнал у жены собутыльника машину

Фото: Pixabay.com

Пьяный гость угнал у жительницы старожиловской деревни Медвежье машину. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Мужчина пил алкоголь с приятелями. Во время застолья один из них вышел на улицу и угнал машину Great Wall, которая принадлежит хозяйке дома.

Автоинспекторы задержали 27-летнего мужчину. Отмечается, что он «создавал опасные дорожные ситуации».

Злоумышленника ранее судили за угон и оскорбление представителя власти. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


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