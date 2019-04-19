В Старожиловском районе пьяный гость угнал у жены собутыльника машину

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Пьяный гость угнал у жительницы старожиловской деревни Медвежье машину. Об этом
Мужчина пил алкоголь с приятелями. Во время застолья один из них вышел на улицу и угнал машину Great Wall, которая принадлежит хозяйке дома.
Автоинспекторы задержали 27-летнего мужчину. Отмечается, что он «создавал опасные дорожные ситуации».
Злоумышленника ранее судили за угон и оскорбление представителя власти. На него завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ центре Рязани из-за прорыва канализации образовалась пробка
|
cледующая новость →В рязанском торговом центре хранили просроченное мясо
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.