В скопинском супермаркете нашли просроченную колбасу

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В одном из супермаркетов Скопина нашли просроченную колбасу. Проверку провели в марте, сообщил
Вместе с доброкачественной продукцией в холодильнике обнаружили вареную колбасу «Традиционная» общим весом 1,248 килограмма.
Испорченный товар утилизировали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ухоловском селе бобр укусил женщину
|
cледующая новость →Первый канал заинтересовался историей о липецкой семейной паре, закопавшей труп ребенка на кладбище домашних животных
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.