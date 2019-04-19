В Шацке избавятся от 18 опасных деревьев

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Фото: Издательство «Пресса»
В Шацке намерены спилить 18 старых деревьев. Об этом администрацию городского поселения попросили местные жители, пишет издательство «
По словам главы города Веры Булгаковой, некоторым из деревьев уже более 50 лет, они засыхают и опасно накреняются.
«В случае падения могут нанести ущерб здоровью и имуществу людей. Кроме того, в опасной близости от некоторых из них проходят воздушные линии электропередач», — отметила Булгакова.
Мастера уже приступили к работе.
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