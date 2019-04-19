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10:27, 19 апреля 2019 130
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В Шацке избавятся от 18 опасных деревьев

В Шацке избавятся от 18 опасных деревьев

Фото: Издательство «Пресса»

В Шацке намерены спилить 18 старых деревьев. Об этом администрацию городского поселения попросили местные жители, пишет издательство «Пресса».

По словам главы города Веры Булгаковой, некоторым из деревьев уже более 50 лет, они засыхают и опасно накреняются.

«В случае падения могут нанести ущерб здоровью и имуществу людей. Кроме того, в опасной близости от некоторых из них проходят воздушные линии электропередач», — отметила Булгакова.

Мастера уже приступили к работе.


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