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17:21, 19 апреля 2019 335
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В Рязанской области отремонтируют около 40 километров дороги

В Рязанской области отремонтируют около 40 километров дороги

В Рязанской области отремонтируют около 40 километров дороги М-5 «Урал». Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

В рамках капремонта на 12-километровом участке (км 166 — км 178) в Рыбновском районе предусмотрены работы по уширению проезжей части. В нормативное состояние приведут обочины и откосы, обустроят автобусные остановки.

Ремонт начнется с трассы в районе сел Фролово и Заполье. Во время первого этапа проезжую часть на участке с 265 до 272 километра расширят до четырех полос.

Еще на четырех участках М-5 восстановят верхний слой дорожного покрытия, обновят дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесут разметку.

«Общая протяженность отремонтированных участков в Спасском, Чучковском, Путятинском районах и на границе с Мордовией составит 12 километров. На 11-ти километрах федеральной трассы в Шиловском районе выполнят устройство защитных слоев», — рассказали дорожники.

Кроме того, на путепроводе через железную дорогу в черте Рязани заменят дорожное покрытие, опорные части инженерного сооружения и перила.

Фото пресс-службы ФКУ «Поволжуправтодор»


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