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В Приокском нашли свалку ртутных ламп. Фотографию опубликовали в
«На улице Магистральная между 15 и 17 домами вот такая ситуация. Выкинули кучу люминесцентных ламп, содержащих ртуть. По содержанию — это около десяти разбитых градусников», — говорится в посте.
По словам рязанца, все это впитается в почву, а «пары ртути на протяжении нескольких лет будут травить жильцов».
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