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14:02, 19 апреля 2019 155
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В Приморье похороненная заживо собака выбралась из-под земли

В Приморье похороненная заживо собака выбралась из-под земли

В Приморье местные жители нашли собаку, которую хозяева похоронили заживо, пишет РИА Новости со ссылкой на главу приюта «Открой свое сердце» в Уссурийске Ирину Мудрову.

По словам собеседницы агентства, собаку обнаружили волонтеры. Она лежала в канаве.

Также известно, что животное вылечили и забрали в приют, где она провела двое суток.

«Потом обнаружились хозяева и рассказали ее историю. Пес, видно, заболел, потерял сознание. Они подумали, что пес умер, положили в мешок и прикопали на пустыре. Собака пришла в себя, выбралась», — рассказала Мудрова.

Позже хозяева забрали питомца. Она в тяжелом состоянии, ей нужно делать уколы и капельницы.

«При лечении есть шанс, но собака пожилая — 18 лет, прогнозы делать сложно», — добавила Мудрова.

Напомним, 10 апреля в Лесопарке нашли собаку, закопанную живьем и с петлей на шее. После этого волонтеры вылечили ее и нашли новых хозяев.


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