В Приморье похороненная заживо собака выбралась из-под земли

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В Приморье местные жители нашли собаку, которую хозяева похоронили заживо, пишет
По словам собеседницы агентства, собаку обнаружили волонтеры. Она лежала в канаве.
Также известно, что животное вылечили и забрали в приют, где она провела двое суток.
«Потом обнаружились хозяева и рассказали ее историю. Пес, видно, заболел, потерял сознание. Они подумали, что пес умер, положили в мешок и прикопали на пустыре. Собака пришла в себя, выбралась», — рассказала Мудрова.
Позже хозяева забрали питомца. Она в тяжелом состоянии, ей нужно делать уколы и капельницы.
«При лечении есть шанс, но собака пожилая — 18 лет, прогнозы делать сложно», — добавила Мудрова.
Напомним, 10 апреля в Лесопарке
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