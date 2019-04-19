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В поликлиниках Владимирской области отменили очереди для беременных. Об этом сообщил «
Женщины со справкой о беременности смогут посетить врача, минуя очередь в коридоре.
По словам директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева, изменение повысит доступность медицинской помощи беременным и позволит в дальнейшем совершенствовать охрану материнства и детства.
По данным департамента здравоохранения, на учете в женских консультациях региона стоят 11 тысяч женщин.
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