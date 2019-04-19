В Подмосковье создадут банк крови для домашних животных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Подмосковье создадут банк крови и эритроцитарной массы домашних животных. По данным министерства жилищно-коммунального хозяйства региона, в регионе наблюдают высокий спрос на донорскую кровь для питомцев, передает
Проект планируют проработать в этом году. В 2020 году его должны запустить.
Наибольший спрос отмечают во время сезонного заболевания у собак, вызываемого простейшими паразитами крови, переносчиками которых являются иксодовые клещи.
Банк будет работать на территории городского округа Домодедово. В начале апреля там открыли референтный ветцентр.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рязанский водоканал» незаконно добывал воду почти из 60 скважин
|
cледующая новость →В поликлиниках Владимирской области отменили очереди для беременных
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.