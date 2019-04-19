RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Рязанская епархия
В некрополь Казанского монастыря привезли три дореволюционных памятника. Один из них когда-то находился на территории обители,
Памятники нашли на складе у «Дома художника». Предполагается, что их несколько десятилетий назад собирались переработать на материал для скульптур, но забыли среди ненужных вещей.
Союз художников решил передать памятники некрополю Казанского монастыря. Его облагородили, и в 2010 году рядом с уцелевшими захоронениями установили поклонный крест.
На памятниках указаны фамилии: купцы Селантьевы и Зубковы, Гайдуков.
«К радости сестер обители, памятник Михаилу Михайловичу Гайдукову оказался одним из тех, что когда-то находился на территории монастырского кладбища. Фамилия этого человека встречается в описании захоронений некрополя, составленном Касьяном Любарским в 1916 году, — отметили в епархии. — Это значит, что памятник точно вернулся на свое прежнее место».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНочью в Липецке подожгли три машины. Видео
|
cледующая новость →Тамбовчанин дважды пытался украсть сахар из грузового поезда
Полезные советы от «Банкротим» позволят сориентироваться, кому банкротство может помочь, а кому — нет.