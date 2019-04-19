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15:46, 19 апреля 2019 94
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В некрополь Казанского монастыря привезли три дореволюционных памятника

В некрополь Казанского монастыря привезли три дореволюционных памятника

Фото: Рязанская епархия

В некрополь Казанского монастыря привезли три дореволюционных памятника. Один из них когда-то находился на территории обители, сообщил сайт Рязанской епархии.

Памятники нашли на складе у «Дома художника». Предполагается, что их несколько десятилетий назад собирались переработать на материал для скульптур, но забыли среди ненужных вещей.

Союз художников решил передать памятники некрополю Казанского монастыря. Его облагородили, и в 2010 году рядом с уцелевшими захоронениями установили поклонный крест.

На памятниках указаны фамилии: купцы Селантьевы и Зубковы, Гайдуков.

«К радости сестер обители, памятник Михаилу Михайловичу Гайдукову оказался одним из тех, что когда-то находился на территории монастырского кладбища. Фамилия этого человека встречается в описании захоронений некрополя, составленном Касьяном Любарским в 1916 году, — отметили в епархии. — Это значит, что памятник точно вернулся на свое прежнее место».


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