В Липецке отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Следователи возбудили уголовное дело в отношении отчима подростка, который вилкой прижег пасынка. Об этом сообщила
Согласно заключению медиков, ожог не причинил вред здоровью несовершеннолетнего, но вызвал сильную боль.
Мать мальчика не стала писать заявление в полицию, но прокуратура возбудила дело в отношении отчима по статье 116.1 УК РФ. Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьКалужские следователи изъяли поддельную одежду и алкоголь на 20 миллионов
|
cледующая новость →В Рязанской области отремонтируют около 40 километров дороги
Если в предыдущем году вы не продавали никакое имущество, которым владели менее пяти лет, то подавать декларацию до 30 апреля нет необходимости.