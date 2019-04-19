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17:35, 19 апреля 2019 271
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В Липецке отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

В Липецке отчим прижег пасынка раскаленной вилкой

Следователи возбудили уголовное дело в отношении отчима подростка, который вилкой прижег пасынка. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Согласно заключению медиков, ожог не причинил вред здоровью несовершеннолетнего, но вызвал сильную боль.

Мать мальчика не стала писать заявление в полицию, но прокуратура возбудила дело в отношении отчима по статье 116.1 УК РФ. Отмечается, что ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за побои.


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