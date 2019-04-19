В автосалоне Форд Лидер рязанцы смогут купить Ford Fiesta с выгодой до 135 тысяч

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Автосалон
По словам специалистов, Ford — автомобиль, который всегда отличался высокой надежностью, комфортом и функциональностью, а Ford Fiesta получил авторитетную награду в сфере дизайна — Red Dot Design Award.
Количество автомобилей, участвующих в акции, ограничено.
Получить консультацию специалиста можно по телефону +7 (4912) 503-403. Адрес автосалона Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5-Молл».
* Указана максимальная выгода для автомобиля Ford Fiesta с учетом всех действующих предложений. Не является публичной офертой. Предложение ограничено количеством автомобилей, подробности в отделе продаж. ООО «Лидер» оставляет за собой право вносить изменения в предложение.
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