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13:13, 19 апреля 2019 238
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Калужский дьякон евангельской церкви получил срок за продажу оружия и боеприпасов

Калужский дьякон евангельской церкви получил срок за продажу оружия и боеприпасов

У четверых калужан нашли арсенал боеприпасов, взрывчатки, пушки и оружие. Мужчин осудили, пишет «КП-Калуга» со ссылкой на региональное УФСБ.

Из незаконного оборота изъяли более 57 единиц огнестрельного оружия и более 80 основных частей к нему, 74 единицы холодного оружия, свыше 3600 боеприпасов различного калибра, три авиационные пушки времен ВОВ, 15 килограммов взрывчатых веществ и четыре средства инициирования.

Один из осужденных — дьякон регионального филиала «Российской церкви христиан веры евангельской» «Благодать».

Одного из мужчин отправили в колонию на три года, второго — на 2,5 года. Еще двое участников преступной группы получили условные сроки.

Фото регионального УФСБ


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