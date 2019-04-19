Калужский дьякон евангельской церкви получил срок за продажу оружия и боеприпасов

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У четверых калужан нашли арсенал боеприпасов, взрывчатки, пушки и оружие. Мужчин осудили, пишет «
Из незаконного оборота изъяли более 57 единиц огнестрельного оружия и более 80 основных частей к нему, 74 единицы холодного оружия, свыше 3600 боеприпасов различного калибра, три авиационные пушки времен ВОВ, 15 килограммов взрывчатых веществ и четыре средства инициирования.
Один из осужденных — дьякон регионального филиала «Российской церкви христиан веры евангельской» «Благодать».
Одного из мужчин отправили в колонию на три года, второго — на 2,5 года. Еще двое участников преступной группы получили условные сроки.
Фото регионального УФСБ
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