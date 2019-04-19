Туляки испугались куклу и вызвали полицию

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В Туле на проспекте Ленина местные жители около входа в жилой дом нашли куклу, которая лежала в коробке. О находке сообщили в полицию, пишет «
На место происшествия выезжали сотрудники МЧС, городской службы спасения и Росгвардии. Вызван кинолог с собакой, натренированной на обнаружение взрывчатых веществ.
Выяснилось, что найденный предмет не представляет опасности.
Фото «
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