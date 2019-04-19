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10:50, 19 апреля 2019 206
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Танцы, спектакли и песочное шоу. «Горьковка» пригласила рязанцев на «Ночь в библиотеке»

Танцы, спектакли и песочное шоу. «Горьковка» пригласила рязанцев на «Ночь в библиотеке»

Библиотека имени Горького пригласила рязанцев на X молодежную акцию «Ночь в библиотеке: весь мир — театр», которая пройдет в пятницу, 19 апреля.

Участники акции увидят спектакль «Как Забава суженого спасала», выставку «Волшебный мир театра кукол», класс-концерт «Начало» от экспериментального театра, песочное шоу «Театральная вселенная», отрывок из пьесы Максима Горького «Васса Железнова» в исполнении актеров театра драмы.

Кроме того, рязанцев пригласили посетить танцевальную площадку «Елизаветинская драма» от студии «Белый бал», художественный мастер-класс «Маски пекинской оперы» и школу скорочтения.

Также посетителей ждут викторины, открытый микрофон, интеллектуальные игры, актерские кинопробы «Живые голоса Эллады», конкурсы и квест.

Подробную программу можно посмотреть здесь. Начало «Ночи в библиотеке» в 19:00.


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