Танцы, спектакли и песочное шоу. «Горьковка» пригласила рязанцев на «Ночь в библиотеке»

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Библиотека имени Горького пригласила рязанцев на X молодежную акцию «Ночь в библиотеке: весь мир — театр», которая пройдет в пятницу, 19 апреля.
Участники акции увидят спектакль «Как Забава суженого спасала», выставку «Волшебный мир театра кукол», класс-концерт «Начало» от экспериментального театра, песочное шоу «Театральная вселенная», отрывок из пьесы Максима Горького «Васса Железнова» в исполнении актеров театра драмы.
Кроме того, рязанцев пригласили посетить танцевальную площадку «Елизаветинская драма» от студии «Белый бал», художественный мастер-класс «Маски пекинской оперы» и школу скорочтения.
Также посетителей ждут викторины, открытый микрофон, интеллектуальные игры, актерские кинопробы «Живые голоса Эллады», конкурсы и квест.
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