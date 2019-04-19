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Сасовец ударил знакомого по лицу и попал под суд. Об этом пишет издательство «
Инцидент произошел 26 мая 2018 года. Известно, что 23-летний молодой человек устроил драку. Он сильно ударил знакомого кулаком по лицу, от чего последний получил черепно-мозговую травму.
Суд признал сасовца виновным и приговорил его к двум с половиной годам условного заключения.
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